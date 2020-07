“Achei que o vírus era fake”, disse jovem que morreu após participar de “Festa Covid”

Revista Fórum - Um homem de 30 anos que estava internado com coronavírus no Hospital Metodista de San Antonio, no Texas, após participar de uma “Festa Covid”, morreu na última semana. “Acho que cometi um erro”, disse antes de falecer.

O homem teria participado de uma “Festa Covid”, eventos que têm sido realizados por pessoas que têm uma postura negacionista quanto à pandemia nos Estados Unidos. Alguém diagnosticado com Covid-19 organiza a festa para os seus amigos, num suposto desafio para testar se o vírus é real e se alguém se contamina.

A informação foi divulgada pela médica Jane Appleby a veículos de imprensa estadunidenses. Appleby afirmou que não pretende assustar as pessoas, mas sim garantir que elas entendam que o vírus pode infectar qualquer um.

Leia mais na Fórum.

