Aeroporto de Miami vai oferecer vacina contra Covid e Nova York pode começar a oferecer a turistas

Objetivo é imunizar, no aeroporto internacional de Miami funcionários da unidade e cidadãos da Flórida que circulam pelo aeroporto. Em Nova York campanha vai incentivar turismo com imunizante da Janssen, que demanda apenas uma dose edit

247- O aeroporto internacional de Miami começará a oferecer vacinas contra a Covid-19 na segunda-feira (10). Em Nova York, a prefeitura anunciou, planos para oferecer a vacina a turistas, em pontos icônicos da cidade, como o Central Park, o Empire State e Times Square.

A vacina administrada no aeroporto de Miami será a Pfizer, em duas doses, nos meses de maio e junho, das 08h às 16h. As doses serão administradas nos dias 10 e 14 de maio e 1º e 4 de junho. Para tomar a vacina é necessário ser maior de 16 anos, residente ou trabalhador na Flórida. Já em Nova York, vacina da Jassen vai imunizar turistas com uma só dose.

Em Nova York há um esforço local para atrair turistas e incentivar o turismo. O prefeito da cidade,Bill de Blasio, ao lançar o projeto que pretende vacinar turistas, disse que a cidade “é um grande lugar para estar” e que vai cuidar dos turistas. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo , a campanha pretende colocar pontos de vacinação contra a covid em pontos famosos e de grande circulação de pessoas como o Central Park, o Empire State e Times Square. As injeções serão aplicadas em vans posicionadas nestes locais. O imunizante usado será o da Janssen, que demanda apenas uma dose.

O plano ainda não tem data para entrar em vigor, pois depende de autorização do estado de Nova York.

