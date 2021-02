África do Sul quer devolver doses da vacina de Oxford/AstraZeneca

País pausou a imunização com a vacina contra a Covid-19 depois que pequeno estudo mostrou baixa eficácia da fórmula contra variante edit

Juliana Contaifer, Metrópoles - De acordo com o jornal indiano The Economic Times, o governo da África do Sul estaria tentando devolver 1 milhão de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca para o Intituto Serum, que fabrica o imunizante.

Na última semana, o país africano decidiu parar de vacinar a população com o imunizante após um pequeno estudo mostrar que a fórmula é pouco eficaz contra a variante que circula no país. A África do Sul comprou 1,5 milhão de doses da fábrica indiana.

