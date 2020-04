Agência de medicamentos da França alerta para efeitos colaterais da cloroquina

Revista Fórum - Depois do Centro de Prevenção e Controle de Doença dos Estados Unidos (CDC) mudar orientação sobre uso de cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com o novo coronavírus por falta de estudos científicos, foi a vez da Agência Nacional de Segurança de Medicamentos (ANSM) da França alertar para os efeitos colaterais das substâncias nesta sexta-feira (10).

“Os doentes de covid são mais frágeis no nível cardiovascular e, portanto, mais suscetíveis do que as pessoas comuns a ter problemas com medicamentos que são prejudiciais para o coração”, disse o diretor-geral da ANSM, Dominique Martin, em entrevista à Agência France-Presse (AFP).

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.