Alberto Fernández estende quarentena na Argentina: “melhor ter mais 10% de pobres do que 100 mil mortos”

Revista Fórum - Em entrevista à Net TV, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, criticou aqueles que dizem existir um dilema entre “economia e saúde” quando o assunto é combate ao coronavírus. Para ele, é melhor ter mais 10% de pessoas pobres no país do que 100 mil mortes. Segundo o mandatário, o primeiro é reversível; o segundo, não.

Fernández anunciou neste sábado (11) a extensão da quarentena obrigatória no país até 26 de abril. O país implementou uma das medidas mais rigorosas adotadas no mundo para conter a disseminação do coronavírus, com a proibição total de cidadãos de saírem às ruas – com exceção de idas aos supermercados, farmácias, hospitais e postos de gasolina.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.