Anvisa anuncia acompanhamento de remédio contra coronavírus nos EUA

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que vai acompanhar os estudos do medicamento remdesivir, que será testado em pacientes nos Estados Unidos. A agência reguladora afirmou que está em contato com a fabricante do medicamento no exterior - a empresa Gilead - para que possa ter acesso aos resultados da experiência.

O presidente Donald Trump disse na sexta-feira, 1º, que a empresa recebeu uma autorização emergencial da agência reguladora de alimentos e medicamentos dos EUA (FDA) para o uso de remdesivir.

