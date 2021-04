Anvisa autoriza testes clínicos de mais uma vacina contra Covid-19 no Brasil

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou testes clínicos de fase 3 a serem realizados no Brasil de uma sexta vacina contra a Covid-19. O imunizante SCB-2019 é financiado pela empresa Sichuan Clover Biopharmaceuticals, sediada na China, de acordo com informação publicada pelo portal G1.

A vacina é administrada em duas doses com intervalo de 22 dias entre as doses. Ela será testada em 2,1 mil voluntários brasileiros no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. Os participantes deverão ter 18 anos ou mais.

O imunizante será testado em 22 mil voluntários distribuídos entre países da América Latina, da África do Sul, da Bélgica, da China, da Espanha, da Polônia e do Reino Unido.

