Anvisa forma maioria contra aplicação da CoronaVac em crianças e adolescentes

247 - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) formou maioria contra a aplicação da CoronaVac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Com isso, a medida foi rejeitada.

A decisão da Anvisa foi tomada com base em estudos feitos com crianças e adolescentes fora do Brasil.

O gerente de Avaliação de Segurança e Eficácia de Medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes Lima Santos, destacou que, com base nos dados atuais, não é possível constatar a eficácia do imunizante produzido no Instituto Butantan nesse grupo etário.

Até o momento, a única vacina que pode ser aplicada em crianças e adolescentes no Brasil é a da Pfizer. (Com informações da CNN Brasil).

