Após anúncio da Anvisa, Instituto Adolfo Lutz confirma dois casos da variante ômicron no Brasil

247 - Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reportar nesta terça-feira (30) dois possíveis casos da nova variante do coronavírus, a ômicron, no Brasil, o Instituto Adolfo Lutz confirmou os diagnósticos.

A Anvisa havia comunicado que os resultados dos testes, realizados pelo laboratório Albert Einstein, eram preliminares e que a confirmação viria por meio do Instituto Adolfo Lutz.

A Secretaria Estadual de Saúde informa que os dois infectados são um casal, um homem de 41 anos e uma mulher de 37, provenientes da África do Sul.

Ambos tiveram resultado positivo em exames de PCR coletados em 25 de novembro no laboratório do Einstein instalado no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Os dois infectados e seus familiares estão sob monitoramento das Vigilâncias estadual e municipal de São Paulo.

