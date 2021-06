"As políticas de Bolsonaro são responsáveis por 80% das mortes no Brasil", diz pesquisador Pedro Hallal

247 - O epidemiologista e professor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Hallal, em entrevista à TV 247, revelou a atualização dos dados que irá apresentar à CPI da Covid no Senado. Ele descreveu os cálculos que foram realizados para chegar à “grave” constatação de que o governo Bolsonaro é responsável por 80% das mortes pela Covid-19 no Brasil.

Hallal ressalta que os dados não são referentes à EPICOVID, maior pesquisa epidemiológica sobre coronavírus do Brasil e que é coordenada por ele, mas sim de uma outra análise. Ele explicou o método utilizado em artigo publicado no The Lancet que mostra que, em dezembro do ano passado, o governo Bolsonaro era responsável por 75% das mortes pela Covid-19 no país:

“Eu fiz basicamente o seguinte: qual é o percentual da população mundial que vive no Brasil, qual o percentual das mortes por Covid-19 que estão acontecendo no Brasil, dividindo um número pelo outro, se tem uma relação de cerca de 4 vezes. Ou seja, se o Brasil estivesse na média mundial de enfrentamento da pandemia, não teriam morrido três de cada quatro pessoas que morreram até lá. A gente pode fazer esse cálculo de diversas maneiras e o interessante é que várias formas de fazer esse cálculo tem dado resultados parecidos”.

Pedro está no processo de atualizar os dados para apresentar à CPI o novo resultado. “O spoiler que eu posso dar para vocês é que agora eu incorporei esse período mais recente. E nesse período mais recente a coisa piora, porque nos últimos meses a pandemia melhorou em vários lugares do mundo e piorou no Brasil. Então, hoje a estimativa não é de três a cada quatro mortes, é quatro de cada cinco mortes. Então, a situação é ainda mais grave”, disse o pesquisador.

“Em outras palavras, um tempo atrás saiu um estudo também no Lancet mostrando que as políticas do Trump eram responsáveis por 40% das mortes nos Estados Unidos por Covid-19. Então, eu estou dizendo que as políticas do Bolsonaro são responsáveis por 80% das mortes por Covid-19 ocorridas até hoje no Brasil”, completou.

