Avanço da vacinação faz com que Covid deixe de ser a principal causa de mortes no país

247 - O avanço da vacinação contra Covid-19 fez com que a doença deixasse de ser a principal causa de mortes no país desde a segunda quinzena de outubro, conforme dados dos cartórios de registro civil no portal da transparência da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil). De acordo com o UOL, as doenças cardiovasculares agora encabeçam o ranking de óbitos, com destaque para o acidente vascular cerebral (AVC).

O levantamento, realizado entre os dias 16 e 31 de outubro, aponta que as principais causas de morte por doença no país no período foram o AVC (4.220), infarto (4.176), causas cardíacas inespecíficas (4.107) e, por fim, a Covid-19 (3.605).

Apesar da queda, o Brasil ainda registra uma média diária de 300 mortes diárias em decorrência do coronavírus. Segundo a Fiocruz, o nível de mortes ainda é elevado e é necessário manter os cuidados e avançar com a vacinação para evitar uma nova onda do coronavírus como está acontecendo em países da Europa e da Ásia.

