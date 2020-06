Beto Carrero World reabre e cenas de lotação chocam internautas

O parque temático Beto Carrero World, localizado no litoral norte de Santa Catarina, reabriu neste domingo, 21, ficou lotado. Em plena pandemia e em curva ascendente de contágios e mortes, as imagens da lotação chocaram os internautas edit

247 - O Beto carrero World, parque temático localizado em Santa Catarina, re-inaugurou suas atividades após afrouxamento da quarentena no estado. As imagens de superlotação deixaram as redes sociais em estado de perplexidade.

Assunto é um dos mais comentados no Twitter.

Beto Carrero World, Santa Catarina, Brasil, hoje, dia 21 de junho de 2020, em plena pandemia do novo coronavírus.



Sem comentários. pic.twitter.com/6QJjkOnpkw June 21, 2020

