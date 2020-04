Bolsonaro insiste em produzir remédios de eficácia não provada contra coronavírus

247 - "Neste sábado, em contato com o Primeiro-Ministro da Índia, @narendramodi , solicitei apoio na continuidade do fornecimento de insumos farmacêuticos para a produção da hidroxicloroquina. Não mediremos esforços para salvar vidas", escreveu Jair Bolsonaro no Twitter.

Bolsonaro também prometeu, por meio de uma postagem no Facebook, zerar os impostos de vitamina D e zinco como parte das medidas para o combate ao novo coronavírus do Brasil.

Mas não há comprovação científica de que esses componentes sejam efetivos na prevenção ou recuperação de pacientes com covid-19. O governo já havia anunciado anteriormente que deixaria de tributar a hidroxicloroquina e azitromicina, medicamentos que também passam por testes para avaliação da eficácia contra o coronavírus.

