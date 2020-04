Bolsonaro passa o dia nas redes fazendo campanha contra o isolamento social e termina com "jejum"

Jair Bolsonaro passou o dia nas redes sociais fazendo companha pelo uso indiscriminado do medicamento cloroquina, contra o isolamento social e terminou a tarde em ato com alguns fundamentalistas no "jejum" contra o coronavírus edit

247 - Jair Bolsonaro passou o dia, desde o fim da manhã, postando em suas redes sociais, vídeos e notas pelo uso indiscriminado do medicamento cloroquina, contra o isolamento social. No fim da tarde, participou de ato com alguns fundamentalistas evangélicos e católicos no "jejum" contra o coronavírus.

No ato, um dos pastores, diante de Jair Bolsonaro de joelhos, garantiu que não haverá mais mortes no país pelo coronavírus. Os opositores de Bolsonaro foram qualificados como "instrumentos de Satanás".

Veja:

















