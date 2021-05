Bolsonaro volta a defender cloroquina e chama de "canalhas" quem critica o remédio inútil para covid e perigoso para pacientes

Acossado pela CPI, Jair Bolsonaro voltou a defender o uso de um remédio ineficaz e que contribuiu para o Brasil ter mais de 12% das mortes por coronavírus no mundo edit

247 – Pressionado por uma comissão parlamentar de inquérito que tem como um dos principais focos o uso da cloroquina no Brasil, remédio que não combate a covid-19 e coloca em risco a saúde dos pacientes, Jair Bolsonaro adotou um tom ainda mais agressivo ao defender o perigoso remédio, em sua "live" semanal. “Eu nunca vi ninguém morrer por ter usado hidroxicloroquina , que é largamente usada na região amazônica para combater malária e lúpus”, declarou Bolsonaro.

“Canalha é aquele que critica cloroquina e ivermectina e não apresenta alternativa”, afirmou, em outro trecho da live. "A insistência de Bolsonaro na defesa de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid é um dos alvos de investigação da CPI, que apura os esforços despendidos pelo governo", aponta reportagem da Folha de S. Paulo.

Enquanto o mundo inteiro correu atrás de vacina, o governo brasileiro, sob a gestão de Jair Bolsonaro, apostou em cloroquina , um remédio ineficaz contra a covid-19, que foi distribuído a milhares de pacientes como “tratamento precoce”. Em razão desta política desastrosa, o Brasil registrava, no dia 5 de maio de 2021, nada menos do que 12,8% das mortes por coronavírus no mundo (414 mil de um total de 3,2 milhões), muito embora tenha menos de 3% da população mundial.

