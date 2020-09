Bolsonaro volta a ser contra obrigatoriedade da vacina: ‘você não pode amarrar o cara e dar a vacina nele’

247 - Jair Bolsonaro voltou a ser contra a obrigatoriedade da vacina para imunizar contra o coronavírus no Brasil, quando ela estiver disponível. Segundo o jornal O Globo, a declaração foi dada nesta terça-feira, 8, em reunião com médicos defensores da hidroxicloroquina, como o ex-ministro Osmar Terra, no tratamento da doença, apesar de não haver comprovação científica da eficácia do remédio contra a Covid-19.

“A gente não pode injetar qualquer coisa nas pessoas e muito menos obrigar. Eu falei, inclusive, que ninguém vai ser obrigado a tomar vacina, e o mundo caiu na minha cabeça. A vacina é uma coisa que, no meu entender, você faz a campanha e busca uma solução. Você não pode amarrar o cara e dar a vacina nele. Eu acho que não pode ser assim”, afirmou.

