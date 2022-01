Brasil bate novo recorde com 205 mil novos casos de Covid-19

Ministério da Saúde também notificou nesta quarta 338 novas mortes por Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no Brasil a 621.855 edit

(Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira 204.854 novos casos confirmados de Covid-19, informou o Ministério da Saúde, o que representa um novo recorde de infecções notificadas no país no período de 24 horas.

O recorde anterior de casos era de 150.106 em 18 de setembro do ano passado, em um dia marcado por um enorme volume de casos registrados devido a dados represados. Em registros regulares, o recorde anterior era de 115.228, em 23 de junho do ano passado, em meio a um dos piores momentos da pandemia no país.

O novo recorde ocorre em meio a uma explosão de casos provocada pela altamente transmissível variante Ômicron, e especialistas alertam que o real número de infecções é ainda maior, uma vez que há subnotificação devido à falta de testes disponíveis para a população.

O total de infecções confirmadas no país chegou agora a 23.416.748.

O Ministério da Saúde também notificou nesta quarta 338 novas mortes em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no Brasil a 621.855.

Com o avanço da vacinação e a aparente menor letalidade da Ômicron, o número de óbitos tem permanecido em patamares bem inferiores em relação ao pico da pandemia, apesar do novo avanço nos casos. No auge da pandemia, o Brasil registrou média diária de óbitos superior a 3.000.

