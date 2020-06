Brasil chega a 514,9 mil casos de coronavírus

Com o número, o Brasil mantém o segundo lugar no ranking global de confirmações da Covid-19 e o quarto em quantidade de mortes (29,3 mil) provocadas pela doença edit

247 - Dados das secretarias estaduais de Saúde deste domingo (31) apontaram que o Brasil chegou a 514,9 mil confirmações de coronavírus, mantendo o segundo lugar no ranking mundial de casos, atrás apenas dos Estados Unidos (1,8 milhão). As estatísticas foram publicadas no portal G1.

São 29,3 mil mortes provocadas pela doença entre os brasileiros. Neste sábado (30), o Brasil ultrapassou a França em número de mortes por Covid-19, quando o país europeu tinha 27.121 mortos no balanço feito pela universidade norte-americana Johns Hopkins.

