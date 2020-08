Brasil chega a marca de 120 mil mortes por coronavírus

O Brasil registrou 120.025 mortes por coronavírus confirmadas até as 13h deste sábado (29), de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. País tem 3,8 milhões de infectados e continua ocupando o segundo lugar mundial nas duas estatísticas edit

247 - O Brasil registrou 120.025 mortes por coronavírus confirmadas até as 13h deste sábado (29), de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de números das secretarias estaduais de Saúde. O País tem 3,8 milhões de casos da Covid-19, ocupando a segunda posição global nas duas estatísticas. Perde apenas para os Estados Unidos, com 6,1 milhões de infectados e 186 mil óbitos.

Nessa sexta-feira (28), às 20h, o balanço indicou 119.594 mortes confirmadas, 868 em 24 horas. A média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 877 óbitos, uma variação de -9% na comparação com os números registrados em 14 dias.

Os dados publicados nessa sexta apontaram que quatro estados apresentaram alta de mortes - Amapá, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins.

Estão em queda de casos da Covid-19 os seguintes estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Piauí, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

As unidades federativas com estabilidade de casos são Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, e São Paulo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.