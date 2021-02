Brasil completa 20 dias com média de mortes por Covid-19 acima de 1 mil

Dados das secretarias estaduais de Saúde apontaram que a média móvel de mortes no Brasil foi de 1.029 em sete dias. Já são 20 dias com essa média acima da marca de 1 mil edit

247 - Dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h desta terça-feira (9), apontaram 1.340 mortes pela Covid-19 em 24 horas no Brasil, chegando ao total de 233.588 óbitos desde o começo da pandemia. Por consequência, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.029. Já são 20 dias com essa média acima da marca de 1 mil.

As estatísticas foram divulgadas em um levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil pelo consórcio de veículos de imprensa e publicadas pelo ValorInveste.

Ao todo são 9,6 milhões de brasileiros infectados pela pandemia.

