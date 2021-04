Brasil deve chegar a 562,8 mil mortes por covid-19 até o fim do primeiro semestre

Projeção é da Universidade de Washington, mas foi feita antes da decisão de Nunes Marques de liberar cultos – o que pode ampliar as mortes edit

247 – O Brasil terá 100 mil mortos a mais por covid-19 apenas em abril e chegará a quase 600 mil ao fim antes do primeiro semestre. As projeções foram feitas pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, mas ainda não levam em conta a decisão de Nunes Marques de liberar cultos – o que pode ampliar as mortes. Saiba mais:

Acaba de sair a projeção atualizada da pandemia pela Universidade de Washington. Resumo do Brasil: 562.863 mortos até o dia 1° de julho, cem mil só neste mês de abril. https://t.co/QidHtiqJVQ — marcia tiburi (@marciatiburi) April 4, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.