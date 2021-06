Brasil deve receber três milhões de doses de vacinas da Janssen até terça

Doses chegam ao país após a farmacêutica Johnson & Johnson obter autorização do FDA, órgão regulador norte-americano edit

247 - O Ministério da Saúde confirmou neste sábado (12) que o Brasil deve receber um lote com três mil doses de vacinas contra a Covid da Janssen. O imunizante chega ao país após a farmacêutica Johnson & Johnson obter autorização do FDA, órgão regulador norte-americano. Apesar de não ter precisado o dia e a hora da chegada das vacinas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou em entrevista coletiva à imprensa, que a expectativa é que sejam entregues na terça-feira (15).

"Temos um ponto positivo de que essas doses têm um desconto de 25% ao valor anteriormente acertado e isso ocasiona numa economia de cerca de R$ 480 milhões. Outro ponto é que o pagamento só ocorrerá em relação às doses que efetivamente forem aplicadas", disse Queiroga.

De acordo com reportagem do portal UOL , o ministro observou que a questão do pagamento apenas às doses aplicadas diz respeito ao curto prazo de validade das doses, previsto inicialmente para o dia 27 de junho, mas prorrogado pela FDA para 8 de agosto. Contudo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda precisa verificar a ampliação da validade.

