Brasil ocupa 2º lugar no ranking diário de mortes pela Covid-19, atrás apenas dos EUA

247 - A evolução da pandemia do novo coronavírus no Brasil coloca o país em segundo lugar no ranking de mortes diárias em decorrência da Covid-19, apesar de estar na sexta colocação dos registros de mortes acumuladas pela enfermidade. Segundo reportagem do jornal O Globo, O Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos em relação aos números de óbitos diários.

O Brasil acumula atualmente 291.579 casos confirmados e 18.859 mortes em decorrência da Covid-19. Caso a tendência continue em alta, os especialistas temem que nos próximos dez dias o país supere os óbitos registrados em países como Reino Unido, França, Espanha e Itália, que registram entre 25 mil e 35 mil mortes.

Ainda segundo a reportagem, o Brasil registrava uma média diária de 500 mortes até dez dias atrás. Agora, o número de óbitos chega a cerca de 800 a cada dia.

Apesar da tendência, o Brasil não figura entre os dez países com o maior número de mortalidade per capita.

