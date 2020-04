Brasil passa Canadá, assume o 13º lugar no ranking global da Covid-19 e deve passar a Holanda hoje

A escalada do coronavírus no Brasil fez o país ultrapassar o Canadá no ranking global da epidemia e assumir o 13º lugar, com 29.015 casos confirmados, contra 28.379 registrados na nação do hemisfério norte. Ainda nesta quinta o Brasil deve passar a Holanda, que tem 29.214 casos e assumir o 12º lugar edit

247 - O Brasil assumiu, o 13º lugar no ranking global de países com mais casos confirmados de coronavírus, passando o Canadá. Ainda nesta quinta-feira (16) o Brasil deve passar a Holanda e assumir o 12º lugar, devido à curva brasileira mais acelerada. O Brasil tem 29.015 casos confirmados, contra 28.379 registrados no Canadá. A Holanda tem 29.214. Com 1.760 mortos, o Brasil está em 11º lugar no ranking da letalidade - o Canadá tem 1.010 mortes e está em 15º lugar. A Holanda tem 3.315 casos fatais está em 10º lugar.Há uma chance de o país parar de escalar no ranking do coronavírus, segundo os especialistas: se o isolamento social for bem sucedido. Pesquisadores de algumas das principais instituições de ensino e pesquisa do País estão concluindo um estudo apontando 40% o índice de isolamento ideal para conter a epidemia do coronavírus no Brasil. "Achamos claramente os 40% como paradigma", diz o infectologista Júlio Croda , que integrou a equipe de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde e atualmente colabora com o centro de contingência do combate ao coronavírus de São Paulo.

