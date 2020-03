Brasil passa de 3 mil casos de coronavírus, com 77 mortes

247 - As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 10h53 de sexta-feira (27), foram registrados 3.027 casos confirmados do coronavírus no Brasil, com 77 mortes. São Paulo é o estado com o maior número de óbitos (58).

A doença avançou mais no País. Foram 25 dias desde o primeiro contágio confirmado até os primeiros 1.000 casos (de 26 de fevereiro a 21 de março). Os outros 2.000 casos foram confirmados em seis dias ( de 21 a 27 de março).