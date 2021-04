Brasil passa EUA em número de mortos da Covid-19 por milhão de habitantes

De acordo com a Johns Hopkins University, o Brasil tem uma taxa de 1.731,6 mortos/milhão e já ultrapassou os EUA, que estão na primeira posição em números absolutos de casos e mortes causadas pela pandemia edit

247 - Números divulgados pela Johns Hopkins University, que agrega dados globais sobre Covid-19, apontaram que Brasil tem uma taxa de 1.731,6 mortos/milhão e os Estados Unidos ostentam uma taxa de 1.722,2. Autoridades do governo brasileiro contabilizaram 365 mil mortes por covid-19, a segunda maior quantidade de óbitos provocados pela pandemia em nível global. Nessa estatística os EUA ficam em primeiro lugar (565 mil). Mas o país governado por Joe Biden é muito maior em população, com mais de 328 milhões. No território brasileiro são 211 milhões.

"Nenhum país com mais de 70 milhões de habitantes e nenhuma nação da América Latina apresenta taxa tão alta quanto a do Brasil", destacou o jornalista Leonardo Sakamoto em seu blog. "Estão à nossa frente em mortos por milhão, na ordem: San Marino, Hungria, Bosnia e Herzegovina, Montenegro, Bulgária, Macedônia do Norte, Moldávia, Bélgica, Eslovênia, Itália e Reino Unido", acrescentou.

Nos EUA, 38% da população receberam, pelo menos, uma dose de vacina, percentual que diminui para 12% no Brasil.

