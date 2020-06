Brasil passa Reino Unido e se torna 2º país com mais mortes por covid-19

(Reuters) - O Brasil registrou nesta sexta-feira mais 909 mortes em decorrência da Covid-19 e agora totaliza 41.828 óbitos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, passando o Reino Unido e se tornando agora o segundo país nessa contagem.

O país também registrou mais 25.982 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 828.810 infecções confirmadas no total.

O total de mortes pela Covid-19 registrado oficialmente no Reino Unido nesta sexta-feira foi de 41.481.

Os números do Ministério da Saúde foram consolidados às 18h20.

Assim como no números de mortes, o Brasil é o segundo país com maior número de casos de coronavírus no mundo, atrás também apenas dos Estados Unidos.

A pandemia, no entanto, tem aceleração mais no Brasil do que nos EUA, onde o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) reportou nesta sexta-feira 21.744 novos casos.

O ministério lançou nesta sexta uma nova plataforma para divulgar dados relacionados à pandemia no país. O objetivo da ferramenta, segundo a pasta, é permitir o acompanhamento e análise de casos e mortes de forma regionalizada e por municípios, entre outros dados, de modo a ter um cenário mais preciso da doença e permitir às autoridades públicas agirem de forma mais efetiva na proteção e assistência à população. (here)

A divulgação dos números atualizados também foi feita no modelo antigo, cumprindo determinação do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com os números do Ministério da Saúde separados por Estados, São Paulo é o mais afetado pela doença no Brasil, com 167.900 casos e 10.368 mortes.

Na quinta-feira, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório internacional Sinovac Biotech para produção de uma potencial vacina contra o coronavírus.

Segundo os dados do Ministério, o Rio de Janeiro é o segundo entre os Estados mais afetados pela Covid-19, com 77.784 infecções e 7.417 mortes. Na sequência vêm Ceará (75.705 casos e 4.788 óbitos), e Pará (66.328 infecções e 4.132 mortes).

O Brasil possui 365.063 pacientes que se recuperaram da Covid-19, enquanto 421.919 estão em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.

