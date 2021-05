Brasil registra 2.211 novas mortes por Covid-19 e total atinge 432.628

Também foram contabilizados no último dia 85.536 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 15.519.525 edit

Reuters - O Brasil registrou nesta sexta-feira 2.211 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 432.628, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados, de acordo com a pasta, 85.536 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 15.519.525. A cifra de casos desta sexta é a mais elevada para um único dia desde 16 de abril, quando foram reportadas 85.774 contaminações.

O Brasil possui o segundo maior número de mortes por Covid-19 no mundo, abaixo apenas dos Estados Unidos, e a terceira maior contagem de casos confirmados de coronavírus, atrás dos EUA e da Índia.

Depois de atingir um pico de 4.249 mortes em um único dia em 8 de abril, na esteira da disseminação de uma variante mais transmissível, o país tem verificado recentemente uma estabilização dos números da pandemia, embora em patamares elevados.

Segundo especialistas ouvidos pela Reuters, o platô alcançado pelos índices pode se tornar o prenúncio de uma catástrofe, pois desencadeou a flexibilização de medidas restritivas em diversos Estados.

"Mais de 2 mil óbitos em média não pode ser considerado normal. Estamos fazendo cavalo de pau derrapando à beira do precipício", disse o epidemiologista Wanderson Oliveira, ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Em boletim publicado na última quarta-feira, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou que uma nova explosão de casos seria "crítica" para o país, considerando os números atuais da pandemia.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, São Paulo atingiu nesta sexta as marcas de 3.069.804 casos e 103.493 mortes.

Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas, com 1.451.836 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 47.699 mortes.

O governo federal ainda reporta 14.028.355 pessoas recuperadas da Covid-19 e 1.058.542 pacientes em acompanhamento.

