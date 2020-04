Brasil registra 21.065 casos confirmados de coronavírus e 1.144 mortes

O total de óbitos mais que dobrou desde a última semana. No domingo (5), eram 486 mortes, e o aumento em relação ao total divulgado neste domingo (12) foi de mais de 160% edit

Revista Fórum - De acordo com dados atualizados às 11h30 deste domingo (12), pelas secretarias estaduais de Saúde, o Brasil já alcançou 21.065 casos do novo coronavírus, com 1.144 mortes.

O total de mortes mais que dobrou desde a última semana. No domingo (5), eram 486 mortes. O aumento em relação ao total divulgado neste domingo (12) foi de mais de 160%.

