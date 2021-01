Brasil registra 543 novas mortes e 20 mil infectados em 24h

O Brasil registrou 543 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 196.561 óbitos no país devido à doença desde o início da pandemia, segundo o Ministério da Saúde edit

Ainda mais, houveram 20.006 novos registros do vírus, elevando o total de infectados para 7.753.752. De acordo com o governo federal, 6.875.230 pessoas se recuperaram da doença, com outras 681.961 em acompanhamento.

