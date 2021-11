Brasil registra 731 novas mortes por Covid-19

Apoie o 247

Reuters - O Brasil registrou neste sábado (13) 731 novas mortes por Covid-19, com o total de vítimas fatais da doença chegando a 611.222 no país, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Foram registrados 14.642 novos casos de coronavírus, elevando o total de infecções confirmadas para 21.953.838, segundo a pasta.

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O Ministério da Saúde informou ainda que 196.361 pacientes de Covid-19 estão em acompanhamento no país.

