Brasil registra 800 novas mortes por Covid-19 e média de óbitos volta a aumentar

O número de óbitos totais no país, desde o início da pandemia, subiu para 588.597, enquanto 21.034.610 pessoas já foram contaminadas. A média móvel de mortes diárias pela doença no Brasil está em 597 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Brasil registrou nas últimas 24 horas, nesta quarta-feira, 15, 800 novas mortes por Covid-19 e 14.780 casos da doença, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

O número de óbitos totais no país, desde o início da pandemia, subiu para 588.597, enquanto 21.034.610 pessoas já foram contaminadas.

A média móvel de mortes diárias pela doença (que calcula a média de óbitos nos últimos 7 dias) no Brasil está em 597 - no segundo dia consecutivo que o indicador fica acima de 500, depois de 6 dias abaixo do patamar, enquanto se aproxima de 600.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE