Brasil registra 836 novas mortes por Covid-19 e total vai a 138.108

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta terça-feira 836 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 138.108, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Também foram notificados 33.536 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 4.591.604.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em número de casos, abaixo dos EUA e da Índia.