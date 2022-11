Brasil registra maior número de casos de covid-19 desde agosto

Apoie o 247

247 - O Brasil registrou nesta sexta-feira (11) 46 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 688.705 desde o início da pandemia. O número de novos casos contabilizados entre quinta-feira e esta sexta (20.914) foi o maior desde 31 de agosto (61.085), informa o G1.

No total, o país registrou 20.914 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 34.949.418 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 8.454, com variação de 63% em relação à semana anterior.

Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h.

