Brasil registra mais 61,9 mil novos casos e 1.214 mortes por Covid-19

(ANSA) - O Brasil registrou 1.214 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 218.878 a quantidade de vítimas da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta terça-feira (26).

Com os dados divulgados, o país mantém a taxa de letalidade em 2,5% e a de mortalidade subiu para 104,2 a cada 100 mil habitantes. A média móvel dos últimos sete dias nos óbitos continua aumentando e subiu para 1.055.

Por estados, São Paulo continua sendo o que mais registra falecimentos em dados absolutos, com 51.838, seguido pelo Rio de Janeiro (29.043), Minas Gerais (14.328), Rio Grande do Sul (10.443), Ceará (10.363) e Pernambuco (10.222). Porém, o estado fluminense é o que apresenta a maior taxa de letalidade do país, com 5,7%.

Nos casos confirmados, foram 61.963 em um dia, elevando para 8.933.356 a quantidade de diagnósticos positivos para o coronavírus Sars-CoV-2 desde o início da crise sanitária.

Na análise estadual, São Paulo também continua como o maior em números absolutos, com 1.715.253 casos. Na sequência, aparecem Minas Gerais (699.257), Bahia (570.092), Santa Catarina (564.163) e Rio Grande do Sul (532.944).

