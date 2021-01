Brasil tem 1.248 mortes por Covid em 24h, o maior número desde agosto

Segundo dados do Conass, o Brasil também registrou 58.679 novas contaminações pelo Coronavírus edit

(ANSA) - O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) anunciou nesta terça-feira (5) que o Brasil registrou mais de mil mortes em decorrência do novo coronavírus Sars-CoV-2 em um período de 24 horas.

Segundo o boletim, foram contabilizados mais 1.248 óbitos em um dia, elevando o número total para 197.732. O número é quase três vezes maior que a quantidade registrada ontem (4), quando o país notificou 466 vítimas.

Esse é o maior número de mortes diárias desde o dia 18 de agosto, quando ocorreram 1.352 óbitos. A taxa de letalidade da Covid-19 se manteve estável em 2,5%, assim como nos dias anteriores.

Ainda de acordo com o Conass, desde o início da pandemia da Covid-19, o Brasil contabilizou 7.810.400 casos da doença, com um acréscimo de 58.679 contágios entre ontem e hoje.

Os números mostram um aumento em relação aos dados dos últimos dias, quando ocorreram aglomerações em festas de fim de ano e viagens de férias.

O índice de mortalidade do coronavírus Sars-CoV-2 no país voltou a crescer, chegando a 94,1 a cada 100 mil habitantes. A taxa de incidência da doença, por sua vez, também manteve a tendência de alta, com 3.716,6 a cada 100 mil brasileiros.

No ranking mundial de mortes, o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos, que acumula 353.730 vítimas.

