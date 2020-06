Brasil tem 1.382 novas mortes por Covid-19, maior número em um domingo; total passa de 37 mil

Brasil teve o segundo dia mais mortal desde o início da pandemia, superado apenas pelas 1.473 mortes confirmadas de 4 de junho. Com 1.382 de vítimas fatais por coronavírus, nos números do Ministério da Saúde deste domingo, país passa dos 37 mil mortos edit

247 - Com 1.382 novas mortes por coronavírus nos números do Ministério da Saúde, o Brasil teve o maior número de óbitos confirmados em um domingo desde o início da pandemia. Com isso, já se eleva para 37.312 a quantidade mortes confirmadas oficialmente no país pelo coronavírus. O número deste domingo é o segundo mais alto, atrás apenas dos 1.473 confirmados em 4 de junho.

O total de casos confirmados aproxima-se dos 700 mil: são 685.427.

Depois das críticas da comunidade científica nacional e mundial, dos políticos, veículos de comunicação e entidades da sociedade civil, o Ministério da Saúde voltou a divulgar o número consolidado das estatísticas, e anunciou que trará uma nova plataforma, ainda em desenvolvimento, com informações referentes ao Brasil, aos estados, às capitais e às regiões metropolitanas — com os respectivos gráficos de evolução diária dos novos registros.

O Conass (Conselho Nacional de Secretários Estaduais) lançou também neste domingo um site oficial com dados completos sobre a pandemia do coronavírus, a partir de registros de cada estado. Diferentemente dos dados entregues pelo governo federal, o portal será atualizado diariamente às 18h.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.