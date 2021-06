Brasil tem 31% da população vacinada com a primeira dose, mas só 11% estão imunizados com as duas doses

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou a 65,6 milhões, das quais 24,5 milhões também receberam a segunda dose edit

247 - O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira (22) a 65.654.739 (31% da população total). Entre os mais de 65 milhões de vacinados, 24,5 milhões receberam a segunda dose, o que representa 11,57% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Os dados foram publicados pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul é o estado que mais vacinou sua população até aqui: 38,53% dos habitantes receberam pelo menos a primeira dose. Os estados do Amapá (20,08%)e de Roraima (20,78%) têm as menores porcentagens, respectivamente.

Em números absolutos, o estado de São Paulo tem o maior número de vacinados com a primeira dose (16,3 milhões), seguido por Minas Gerais (6,49 milhões) e Bahia (4,51 milhões).

