Brasil tem 46% da população totalmente imunizada contra a covid-19

247 - O número de habitantes com duas doses ou com o imunizante de aplicação única contra a Covid-19 é de 99,6 milhões, o que representa 46,72%. Foram registradas 843.195 aplicações nas últimas 24 horas. Ao todo, 149,6 milhões de pessoas estão parcialmente imunizadas, ou seja, receberam pelo menos uma dose, o equivalente a 70,17% da população. As segundas doses foram aplicadas em 465.823 pessoas. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com a plataforma Worldometers, que disponibiliza estatísticas globais, o Brasil ocupa o terceiro lugar em número de casos (21,5 milhões), atrás da Índia (33,9 milhões) e dos Estados Unidos (45,3 milhões).

O governo brasileiro também registrou, até esta terça, a segunda maior quantidade de mortes (601 mil), atrás dos EUA (734 mil).

