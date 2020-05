Brasil tem mais de 100 crianças e jovens até 19 anos mortos pela Covid-19

Foram ao menos 42 vítimas menores de um ano, de acordo com boletim do ministério da Saúde edit

247 - O Brasil tem 141 crianças e jovens até 19 anos mortos por conta do coronavírus, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde. Foram ao menos 42 vítimas menores de um ano. O dado foi publicado no portal G1.

As regiões Norte e Nordeste registram a maior parte dos casos de jovens mortos pela doença. O estado de Pernambuco teve o maior número de vítimas abaixo de 19 anos. São 22 casos.

De acordo com a plataforma Worldometers, que disponibiliza o ranking mundial de confirmações da Covid-19, o Brasil está na segunda posição, com tem 468,3 mil casos. Tem, ainda, o quinto maior número de mortes (27,9 mil).

