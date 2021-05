Brasil tem mais de mil pessoas mortas por Covid-19 nas últimas 24 horas; RJ tem a maior taxa de letalidade

247- O Brasil registrou nas últimas 24 horas mais de 1.024 mortes por Covid-19, de acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Desse total, o país já ultrapassou a marca dos 400 mil mortos e chegou a 422.340 pessoas que perderam suas vidas para a Covid-19 desde o início da pandemia. O estado do Rio de Janeiro é considerado o de maior letalidade. Dos 786.087 casos confirmados, 46.427 terminaram em óbito, o equivalente a 5,6%.

A média-móvel de mortes, segundo o Conass, nos últimos sete dias ficou em 2.100, que vem caindo desde o dia 29 de abril, quando ficou em 2.526 óbitos.

Já o estado de São Paulo, que neste sábado (08) ultrapassou a marca de 100 mil mortes por Covid-19, chega à triste marca de três milhões de infectados por Covid-19. São Paulo está no topo da pirâmide com o maior número de casos da doença no país.

Com informações da CNN Brasil .

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.