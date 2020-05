Brasil ultrapassa marca de 90 mil casos de coronavírus; total de mortos supera 6 mil

Já o número de mortes em decorrência da Covid-19 subiu em 428 na comparação com quinta-feira, atingindo 6.329, de acordo com a pasta edit

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O número de casos de coronavírus no Brasil registrou nesta sexta-feira um avanço de 6.209 em 24 horas, o que eleva o total de infecções no país para 91.589, informou o Ministério da Saúde em boletim.

Já a contagem de mortes em decorrência da Covid-19, a doença causada pelo vírus, avançou em 428 na comparação com quinta-feira, atingindo 6.329, de acordo com a pasta.

Na véspera, o país havia contabilizado um novo recorde diário no registro de casos de novo coronavírus, com 7.218 notificações, alcançando 85.380 registros de infecção pela doença e um total de 5.901 mortes.

São Paulo segue como o Estado do país mais afetado pela doença, com 30.374 casos e 2.511 óbitos.

Na sequência da contagem do Ministério da Saúde, vem o Rio de Janeiro, com 10.166 casos e 921 óbitos, seguido do Ceará (7.879 casos e 505 óbitos) e Pernambuco (7.334 casos e 603 óbitos).

