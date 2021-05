Brasil vê ritmo de vacinação cair 17% em maio e deve piorar

Nos 18 primeiros dias de maio, o País teve uma queda de 17% na vacinação diária contra a Covid-19 em comparação com abril. De acordo com o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula, o Brasil terá "uma diminuição nesses números para patamares ainda menores" edit

247 - O Brasil vacinou, até 18 de maio, cerca de 681 mil pessoas por dia contra o novo coronavírus no mês, o que representou uma queda de 17% em relação a abril. No quarto mês do ano, a média foi de cerca de 822 mil pessoas recebendo a primeira ou a segunda dose por dia. O País tem capacidade para vacinar cerca de 2,4 milhões de pessoas por dia, mas faltam imunizantes. Foi o que apontaram cálculos do portal Uol feitos com base nos dados levantados pelo consórcio da imprensa.

De acordo com o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula, o Brasil terá "uma diminuição nesses números para patamares ainda menores". "Vamos ter entrega do ministério nesta semana e não sabemos quando vai ter a próxima", afirmou. "E era para a gente estar acelerando o processo de vacinação", acrescentou.

O dirigente afirmou que teme os efeitos da soma entre a chegada de uma terceiro onda da pandemia no país e o "apagão de vacinas". "E a gente tem que se preparar para isso nas próximas semanas. Infelizmente, isso vai acontecer", disse.

Cerca de 40 milhões de brasileiros receberam ao menos uma dose de vacina contra a covid-19. Em maio, até a última terça (18), o Brasil aplicou cerca de 12,2 milhões de doses no mês. O ministério da Saúde afirmou ter distribuído, no mesmo período, cerca de 26 milhões de doses.

De acordo com Carlos, não é correto concluir que todas as doses distribuídas serão aplicadas imediatamente. "Parte dessas doses são de reserva técnica, que a gente já deixa separado para perdas, e parte está reservada para segunda dose. Não dá para aplicar tudo ao mesmo tempo".

O presidente do Connas também alertou para a burocracia do Programa Nacional de Imunização (PNI). "A gente segmentou muito. E, agora, passamos por dificuldade em alguns municípios, sobretudo no interior do país, de encontrar pessoas para vacinar", disse Carlos. "Então talvez o público tenha sido superestimado e aí a gente não encontra mais ninguém".

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.