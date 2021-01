Brasileiros apontam Bolsonaro como o principal responsável por atraso em vacinas, diz pesquisa

Da Revista Fórum - Jair Bolsonaro (sem partido) é o maior responsável pelo atraso das vacina contra a Covid-19. Esse é o resultado do estudo divulgado nesta quinta-feira (21) pelo Paraná Pesquisas, que revela que 35,1% dos pesquisados apontam o presidente como principal responsável pelo atraso na imunização do coronavírus.

Atrás de Bolsonaro, 29,9% culpam “os laboratórios”, 19,9% dizem que “nenhum desses”, 7,6% acreditam que “todos”, e 5,2% culpam o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

O estudo mostra ainda que 78,7% da população se preocupa mais com a própria saúde e com a saúde da família neste momento da pandemia, sendo que apenas 17,2% dizem ter maior preocupação com a situação financeira – 4,1% não opinaram.

