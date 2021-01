Butantan revisa e reduz em 700 mil número de doses do 2º lote da Coronavac

Apesar do pedido de liberação para uso emergencial ter sido de 4,8 milhões de doses, o Instituto Butantan informou que a Anvisa autorizou 4,1 milhões de doses da Coronavac edit

247 - Apesar do pedido de liberação para uso emergencial ter sido de 4,8 milhões de doses, o Instituto Butantan informou, nesta sexta-feira, 22, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou 4,1 milhões de doses da Coronavac - ou seja, 700 mil a menos.

"A Anvisa autorizou o uso emergencial de mais 4,1 milhão de doses da vacina do Butantan contra Covid-19. É o 2º lote do imunizante que será entregue ao governo federal. É o Butantan fazendo ciência e salvando vidas.", disse o Instituto Butantan em publicaçãonas redes sociais.

O Butantan, porém, ainda não declarou o que houve com as 700 mil doses.

As 4,1 milhões de doses da Coronavac dizem respeito ao segundo lote que foi liberado pela Anvisa nesta sexta. No último domingo, 17, a agência reguladora já havia liberado 6 milhões de doses, o que permitiu o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil.

O primeiro lote foi enviado fabricado pela farmacêutica chinesa Sinovac, que desenvolveu o imunizante, para o Instituto Butantan, enquanto o segundo foi produzido pelo próprio instituto no Brasil, com a matéria-prima vinda de fora.

