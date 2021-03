Candidata de Bolsonaro e Lira para CCJ da Câmara, Bia Kicis tem vídeo removido pelo Youtube por desinformar sobre Covid

Bia Kicis teve vídeo negacionista removido pelo YouTube. Nele, entrevistava um médico conhecido por atacar o uso de máscaras e todas as políticas de combate ao coronavírus edit

247 - A deputada federal (PSL-DF) teve um vídeo removido pelo Youtube neste sábado (6) por, segundo a plataforma, promover "desinformação sobre a Covid-19". No vídeo, Kicis entrevistava Alessandro Loiola, médico conhecido por disseminar teorias conspiratórias sobre o novo coronavírus. A informação é de O Globo .

Loiola é autor de um livro intitulado "Covid-19: a fraudemia", e defende que o uso de máscaras seria ineficiente para combater o coronavírus - o que é desmentido cabalmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelas principais autoridades de saúde do Brasil e do mundo.

Kicis é a candidata de Jair Bolsonaro e de Arthur Lira para assumir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), uma das mais importantes da Câmara, que tem a prerrogativa de analisar a constitucionalidade de cada projeto de lei submetido pelos parlamentares antes de ir à votação em plenário.

Após a remoção do vídeo, Kicis escreveu em seu perfil no Twitter que dará sua resposta "no Parlamento", e criticou serviços de checagem de informações, que buscam vetar a disseminação de conteúdos falsos: "Os fatos checo eu mesma. Quando preciso de auxílio, peço", escreveu a deputada.

Ela é investigada no inquérito das fake news conduzido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e costuma defender posturas negacionistas em suas redes sociais. No início deste ano, por exemplo, Kicis gravou um vídeo em que ensinava um "truque" para não usar máscaras em shoppings centers, o que contraria normas sanitárias. Kicis também tem feito seguidamente discursos contra o isolamento social.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.