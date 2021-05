Capitais recebem lotes da vacina da Pfizer nesta segunda-feira

O primeiro lote será enviado somente para as capitais por questões de logísticas e condições do próprio fabricante edit

247 - As capitais dos estados brasileiros recebem, nesta segunda-feira (3), as vacinas da Pfizer. O primeiro lote será enviado somente para as capitais por questões de logísticas e condições do próprio fabricante, que, segundo a CNN Brasil, exige um armazenamento entre -25°C e -15°C.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu, no dia 23 de fevereiro, o registro definitivo da vacina no Brasil, o que permite a venda, a distribuição e o uso do imunizante pela população.

O País também recebeu, no sábado (1º), uma remessa de 220 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19. O lote fez parte do Consórcio internacional Covax Facility, articulado pela Organização Mundial da Saúde para a compra e distribuição das vacinas.

O Instituto Butantan entregou 420 mil doses da Coronavac contra a Covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.