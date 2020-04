Carlinhos de Jesus diz que ele e esposa estão com coronavírus: "é avassalador" (vídeo)

247 - O coreógrafo Carlinhos de Jesus disse em vídeo, divulgado na manhã desta quarta-feira (22), que ele e sua esposa, Raquel, contraíram Covid-19.

Ele relatou que ambos sentem "muita dor, febre altíssima e dificuldade de respirar" e aparece no vídeo muito ofegante e abatido.

“Desde o início da quarentena estamos em casa, com todo cuidado, sem receber visitas. Saímos uma vez para ir ao supermercado e acho que contraímos ali. Fomos com todo cuidado, com máscara, às 6h30 da manhã, com o supermercado vazio”, explicou o coreógrafo.

Carlinhos de Jesus pediu que a população fique em casa. "Se cuidem, fiquem em casa. Não é uma doencinha qualquer".

Mensagem do Carlinhos de Jesus, que contraiu a covid-19 e está em casa com a esposa, também infectada. Fiquem todos em casa! Não é uma gripezinha!#coronavirusnobrasil #FiqueEmCasa pic.twitter.com/EhM5iYH88i — Elika Takimoto (@elikatakimoto) April 22, 2020

