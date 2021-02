Casos de Covid-19 caem no mundo pela quinta semana seguida, afirma diretor da OMS

No entanto, Michael Ryan, diretor de emergências da OMS, pediu que a população não entenda a informação como uma vitória e abandone as medidas de segurança edit

Do Metrópoles - Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (15), a Organização Mundial de Saúde (OMS) confirmou que, pela quinta semana seguida, os casos novos de Covid-19 caíram no mundo. No momento, o número de ocorrências é semelhante ao registrado durante o mês de novembro.

Apesar da boa notícia, Michael Ryan, diretor de emergências da OMS, pediu que a população não entenda a informação como uma vitória e abandone as medidas de segurança para evitar a transmissão do vírus. “Se usarmos como um sinal de alívio e pararmos de nos cuidar, vamos repetir o que aconteceu e ficaremos surpresos quando uma nova onda surgir. Não podemos fazer como da última vez, quando permitimos que a transmissão se acelerasse”, explica.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.