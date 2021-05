China é o mais novo país aliado à defesa da quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19

Em apoio a países em desenvolvimento como Índia e África do Sul, a China disse que vai conceder direitos de propriedade intelectual sobre suas vacinas contra a Covid-19 edit

247 - O Ministério das Relações Exteriores da China declarou nesta segunda-feira (17) que pretende seguir os passos da Índia e da África do Sul e defender a quebra da patente de vacinas contra a Covid-19 na Organização Mundial do Comércio (OMC), como uma maneira de reforçar a produção e garantir que o mundo seja atendido.

A declaração foi dada durante uma entrevista coletiva pelo porta-voz do ministério, Zhao Lijian. No início do mês, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apoiou a ideia dos países emergentes. Uma surpresa mundial, já que os EUA é sede das principais farmacêuticas.

Caso a quebra de patentes seja aprovada, isso permite que a vacina da Covid-19 seja produzida por empresas de todo o mundo. O Brasil não apoiou a proposta da Índia e da África do Sul.

